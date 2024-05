Angelo Onorato - morto il marito di Francesca Donato eurodeputat - trovato in auto con una fascetta al col -o, lei | Lo hanno ucciso

(Di sabato 25 maggio 2024), ildell', è statoa Palermo, all'interno della sua, un suv nero Land Rover, con unaal collo.faceva l'imprenditore ed era titolare di due negozi di arredamenti. La sua vettura era nella zona di via Ugo La Malfa, .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

Palermo, ucciso misteriosamente il marito dell’eurodeputato Francesca Donato. Lei sotto shock con la figlia - Palermo, ucciso misteriosamente il marito dell’eurodeputato Francesca Donato. Lei sotto shock con la figlia - Orrore a Palermo: il marito dell'eurodeputato Francesca Donato, l'imprenditore 54enne Angelo onorato, è stato ucciso strangolato ... strettoweb

Trovato morto il marito dell’eurodeputata Francesca Donato - Trovato morto il marito dell’eurodeputata Francesca Donato - PALERMO – L’architetto Angelo onorato, marito dell’eurodeputata della Dc Francesca Donato, è stato trovato morto, a Palermo, nei pressi di viale Regione Siciliana. Il cadavere di onorato, titolare di ... dire

Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Lo hanno trovato morto nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. È in queste condizioni che a Palermo è stato rinvenuto il corpo di Angelo onorato, marito di Francesca Donato, eurodeputata de ... ilfattoquotidiano