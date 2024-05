Angelo Onorato - morto il marito di Francesca Donato eurodeputat - trovato in auto con una fascetta al col -o, lei | Lo hanno ucciso

(Di sabato 25 maggio 2024), ildell', è statoa Palermo, all'interno della sua, un suv nero Land Rover, con unaal collo.faceva l'imprenditore ed era titolare di due negozi di arredamenti. La sua vettura era nella zona di via Ugo La Malfa, .

Angelo Onorato, l'imprenditore siciliano marito dell'eurodeputata Francesca Donato, è morto per "soffocamento". È quanto hanno rilevato gli inquirenti, anche se nel Suv Range Rover all'interno del quale è stato trovato il corpo del 55enne architetto ed imprenditore, c'erano anche tracce di sangue. ilgiornaleditalia

Morte Onorato, in una lettera a un amico avvocato i problemi economici - Morte onorato, in una lettera a un amico avvocato i problemi economici - Proseguono le indagini sulla morte di Angelo onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto ieri con una fascetta stretta al collo all'interno della sua auto in una bretella di viale ... adnkronos

Giallo intorno alla morte dell’imprenditore Angelo Onorato - Giallo intorno alla morte dell’imprenditore Angelo onorato - Si infittisce, almeno per il momento, il giallo intorno alla morte dell’imprenditore Angelo onorato, 54 anni, trovato senza vita nella sua Land Rover parcheggiata in una stradina laterale nella zona ... cataniaoggi

Angelo Onorato, il mistero del marito di Francesca Donato: il sangue sulla camicia, i debiti e la lettera. «Se succede qualcosa dalla a mia moglie» - Angelo onorato, il mistero del marito di Francesca Donato: il sangue sulla camicia, i debiti e la lettera. «Se succede qualcosa dalla a mia moglie» - La cintura di sicurezza allacciata, un tallone che esce appena dal mocassino e una fascetta di quelle per i cavi elettrici stretta attorno al collo. Così Francesca Donato, ... leggo