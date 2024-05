Angelo Onorato - morto a Palermo | omicidio o suicidio? La macchia di sangu - la fascetta al collo e l' ultimo appuntamento

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a leggo©

L'europarlamentare Francesca Donato, vice segretaria della Dc, è stata la prima a ritrovare il corpo senza vita del marito Angelo Onorato e a dare l'allarme. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Continua a leggere . fanpage

Palermo è scossa dall'omicidio dell'imprenditore Angelo Onorato , marito dell'europarlamentare Francesca Donato . Il tragico evento ha portato alla ribalta la figura di Donato, una politica molto nota per il suo impegno nelle istituzioni europee e per le sue posizioni critiche verso l'Unione Europea. gazzettadelsud

Angelo Onorato, morto a Palermo: omicidio o suicidio La macchia di sangue, la fascetta al collo e l'ultimo appuntamento - angelo onorato, morto a Palermo: omicidio o suicidio La macchia di sangue, la fascetta al collo e l'ultimo appuntamento - Un caso di cronaca terribile sconvolge Palermo. È giallo sulla morte dell'imprenditore palermitano angelo onorato, 54 anni, marito dell'eurodeputata e vice segretaria della ... leggo

Francesca Donato alla Mobile in attesa d'interrogatorio - Francesca Donato alla Mobile in attesa d'interrogatorio - Francesca Donato e la figlia Carolina sono negli uffici della squadra mobile in attesa di essere sentite dagli investigatori che stanno indagando sulla morte di angelo onorato, marito dell'eurodeputat ... ansa