Ancora un treno soppresso E i bus non bastano per tutti

(Di sabato 25 maggio 2024) Si allunga l’elenco di disagi e disservizi sulle linee ferroviarie della Bassa reggiana, in particolare sulla linea Suzzara-Parma, che interessa anche i centri della zona rivierasca, da Luzzara a Brescello. L’altra mattina il90317, previsto in partenza da Suzzara di Mantova alle 6.13, nella realtà è rimasto fermo. Lungo il tragitto quel– che secondo l’orario ufficiale arriva a Parma alle 7.28 – viene utilizzato da numerosi studenti e lavoratori pendolari. Sono almeno trecento gli utenti che utilizzano quella corsa per recarsi a scuola, in ufficio o in azienda. Ma l’altra mattina, così come capitato in altre occasioni, ilnon è partito. Si è cercato di far fronte al problema con l’autosostituzione, mettendo a disposizione due pullman. Ma i posti non sono stati sufficienti ad accoglierei viaggiatori che sarebbero saliti sul. E così, parte dell’utenza non ha potuto usufruire del viaggio in pullman, restando a piedi.