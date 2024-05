Ancora ladri in Vallata | colpi a Castel di Lama

(Di sabato 25 maggio 2024) Torna l’incuboin. Alcuni furti sono stati messi a segno, nei giorni scorsi, adi, dove i topi di appartamento hanno preso di mira alcune abitazioni, dopo aver infranto gli infissi isi sono introdotti all’interno ed hanno razziato gioielli e denaro. Mercoledì sera, intorno alle 20.30, ihanno fatto irruzione in una villetta, in via delle Rimembranze, ad Appignano del Tronto. Fortunatamente, al momento del furto i residenti non si trovavano nell’abitazione, evitando così potenziali scontri o conseguenzepiù gravi. I malfattori si sono introdotti nella parte retrostante della casa e dopo aver infranto gli infissi della finestra che dà sul giardino, perpetrando un autentico e brutale raid, sono riusciti ad entrare all’interno, hanno rovistato dappertutto. La casa è stata messa letteralmente a soqquadro dai, alla ricerca di oggetti di valore e infine sono riusciti a impossessarsi di soldi e gioielli, hanno invece lasciato da parte orologi di valore.

