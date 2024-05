Amo gli scienziati e odio le virgole - ma almeno vedo gli asini volare felici in cielo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) La mia maestra delle elementari la ricordo bene, si chiamava Panaro, era una donna buona e intelligente, ricordo che scrisse nella pagella di terza elementare “Riccardo ha un rifiuto per il mondo dei numeri”. Aveva ragione. Sul piano della comprensione mi fermai alle divisioni con la virgola, non riuscivo proprio a capire quella virgola impertinente che si metteva tra i numeri, mi sembrava un’intrusa, iniziai a detestare quella virgola maledetta e infatti ho anche dei problemi con lequando scrivo, sono virgolopatico in sostanza. So benissimo che matematica e geometria sono discipline nobili, essenziali per la comprensione dell’universo; lo scrittore David Foster Wallace mi ha fatto capire che la matematica a livelli altissimi può essere una forma di poesia, un dialogo con l’assoluto. Nonostante la mia virgolopatia sono comunque riuscito a laurearmi in filosofia, pur consapevole che anche la filosofia è pregna di matematica e geometria, pensiamo solo a Pitagora, tanto per citarne uno.