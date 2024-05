Amministrative - a Barbata candidato unico l’attuale sindaco Vincenzo Trapattoni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024). Apunta al terzo mandatoper “Insieme per rinnovare”, l’unica lista che sarà presente sulle schede alle prossime elezionidell’8 e 9 giugno. “In questi ultimi cinque anni abbiamo fatto tesoro dell’esperienza acquisita per continuare la strada che ci eravamo preposti e abbiamo fatto il possibile per operare nella continuità e novità, affrontando anche sfide difficili che ci hanno visto tutti uniti come comunità, lavorando con pazienza, tenacia e speranza per il futuro”, spiega il primo cittadino, che nel 2019 era stato rieletto con un plebiscito. Tra le aspettative dei cittadini per i prossimi cinque anni di amministrazione, la riqualificazione del seminterrato dello stabile ex asilo infantile, per il quale è prevista l’inaugurazione a fine anno come Museo agricolo; si punta poi a realizzare una pista ciclo pedonale che collegheràa Fontanella, oltre alla realizzazione di un nuovo archivio storico comunale nello stabile delle ex scuole elementari.