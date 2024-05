Amicizia finita tra Aurora Ramazzotti e Tommazo Zorzi? La sua risposta desta sospetti

Aurora Ramazzotti, di nuovo. E no, il riferimento non è alla presunta seconda gravidanza di cui tanto si parla. Nei giorni scorsi, per chi fosse rimasto indietro con il gossip, una foto mamma e figlia ha scatenato le voci. caffeinamagazine

Aurora Ramazzotti, la foto con il ciuccio di Cesare scatena le polemiche. Lei risponde a tono: «Non so come farò a farmi venire altre idee» - aurora Ramazzotti, la foto con il ciuccio di Cesare scatena le polemiche. Lei risponde a tono: «Non so come farò a farmi venire altre idee» - aurora Ramazzotti contro gli hater ancora una volta. La figlia di Michelle Hunziker sembrerebbe essere ormai abituata ai commenti piccati di alcune sue follower, soprattutto da quando ... leggo

Si toglie la vita lo zio della piccola Aurora, la neonata picchiata e uccisa dai genitori finiti sotto processo - Si toglie la vita lo zio della piccola aurora, la neonata picchiata e uccisa dai genitori finiti sotto processo - Ex cuoco, Giorgio era il fratello maggiore di Emanuele Savino, ovvero dell’uomo finito sotto processo insieme alla moglie Anna Gammella, accusati di omicidio volontario in seguito alla morte della ... casertace

Aurora Ramazzotti, è polemica per il look alla cresima della sorella. Lei risponde a tono - aurora Ramazzotti, è polemica per il look alla cresima della sorella. Lei risponde a tono - aurora Ramazzotti è stata presa di mira dagli haters, a causa del look sfoggiato alla cresima della sorella Sole ... rumors