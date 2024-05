Amici 23 - Petit autografa il petto di una fan | il video diventa virale!

Amici 23 è finito da una settimana e, nonostante Sarah sia stata la vincitrice del talent show di Maria De Filippi, ora ha ricevuto una notizia che non le farà fare salti di gioia. I compagni di avventura Mida e Petit sono riusciti infatti a rovinarle un po’ la giornata, anche se la giovanissima cantante sta andando avanti per la sua strada e ha voglia di concentrarsi su se stessa. caffeinamagazine

Amici 23 è finito da qualche giorno e gli allievi della scuola di Maria De Filippi hanno iniziato a muovere i primi passi da nuove star nella vita reale. Parecchi di loro non hanno avuto neanche i tempo di riposare un attimo, ad attenderli subito tanti eventi promozionali in giro per l’Italia.

