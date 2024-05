Amici 23 - Lorella Cuccarini continua a seguire Mida dopo la finale | l’annuncio della professoressa

È una Lorella Cuccarini in stato di choc la protagonista di un nuovo post diventato virale nel web, a margine della puntata finale di Amici 23 e il trionfo assoluto di Sarah Toscano. Quest’ultima, allieva nel circuito canto della showgirl “più amata dagli italiani”, ha sbaragliato la concorrenza dei talenti di canto e ballo, classificandosi prima nell’ordine di arrivo alla finale del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. anticipazionitv

Lorella Cuccarini sta per fare qualcosa di importante dopo Amici 23. La rivelazione non è arrivata direttamente dalla conduttrice, ma c’è stata un’anticipazione succosa sul suo futuro. A svelare tutto è stato precisamente il sito TvBlog, che è stato in grado di apprendere in anteprima ciò che intenderà fare, soprattutto perché sta per esserci un avvenimento storico per lei.

