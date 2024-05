Amica di Giugno è in edicola con il set Beauty e il libro oroscopo dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 25 maggio 2024), è il momento di prendersi cura di sé. Tempo di scoprire la pelle coprendosi soltanto di bijoux e preziosi. Tempo di scoprire un make-up più naturale, in accordo con la prima abbronzatura. Il numero didedicato allo Speciale Gioielli è incon un super pack: insieme a un lip gloss, un rossetto Catrice e ildell’estate, il tutto a soli 4,50 euro in più. Cosa aspettarci dal magazine di questo mese? Ce lo anticipa la direttrice Luisa Simonetto, con il suo editoriale qui in anteprima: «L’anello con il granato profilato da minuscoli zaffiri blu all’anulare destro. La fede d’oro giallo all’anulare sinistro – come da tradizione, sì – dono della mitica zia Rosa. La manchette di ottone al polso destro, con l’incisione “Esprimi un desiderio” orientata nel verso giusto. Sotto, il cordoncino rosso con l’occhio scaccia guai. Al polso sinistro, il filo di perline trasparenti sostenibili, nella vita precedente erano plastica abbandonata in mare.