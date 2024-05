Amadeus ha fatto una cosa inaccettabile - Lucio Presta parla del suo rapporto con il presentatore

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Festival della TV di Dogliani è stato il palcoscenico di un’inattesa ondata di polemiche grazie alle dichiarazioni incendiarie di, uno degli ospiti più attesi dell’evento., con il suo tipico sorriso sornione, si è seduto tra i riflettori, prontamente intervistato da Elvira Serra del Corriere e ha deciso di gettare benzina sul fuoco, rivelando dettagli esplosivi sui suoi rapporti con alcune delle figure più influenti del mondo dello spettacolo italiano. IlconLa sua prima vittima è stata una vecchia conoscenza,. Sebbene abbia espresso rispetto per il conduttore,ha criticato aspramente la sua condotta durante la trasmissione di Capodanno in Calabria. “Lo stimo tantissimo, ma haunache non si fa nemmeno se una persona ti haveramente del male”, ha dichiarato.infatti in quell’occasionendo della fine deldei due disse che “sa quello che ha”, frase che l’agente non ha preso bene.

