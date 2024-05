Amadeus con gli occhi lucidi ad Affari Tuoi | Buoni che c’ho un’età e mi commuovo facilmente

(Di sabato 25 maggio 2024)si avvia al termine di una grande stagione, l’ultima dida conduttore, dato che l’anno prossimo passerà al Nove, lasciando la Rai. “Ama” non ha mai fatto accenno al suo addio, durante la trasmissione ma nella puntata del 24 maggio ha lasciato che la commozione prendesse il sopravvento. Elio, concorrente ligure della puntata, ha voluto ringraziarlo con queste parole: “La parola che mi viene da dire è grazie a te,, perché sei un padrone di casa fantastico. Non è retorica”. A queste parole, il conduttore ha risposto, visibilmente commosso: “, perché sono le ultime puntate,e mi” Commovente è stata anche la storia di Elio e Emanuela, che hanno raccontato perché hanno deciso di partecipare al gioco: “Abbiamo rinunciato a opportunità di carriera, abbiamo scelto la famiglia, i figli, quindi questi soldi sarebbero per i loro progetti.

In una tv generalista dove non cambia nulla, dicono, ci saranno invece grandi novità. Da una parte Affari Tuoi, vero e proprio fenomeno di ascolti della stagione, dall’altra Soliti Ignoti. Qualcuno dirà che i programmi sono sempre gli stessi, eppure Affari Tuoi ha cambiato pelle ad ogni cambio di conduttore. bubinoblog

Piccolo momento di commozione per Amadeus, che si avvicina alla chiusura di questa stagione di Affari Tuoi che sarà l'ultima per lui, prima dell'addio alla Rai. Ai complimenti del concorrente ha risposto: "Ho un'età, mi commuovo facilmente". fanpage

Elvio da Celle Ligure (Savone), in rappresentanza della Liguria, dopo 25 puntate da pacchista diventa concorrente de L'Eredità, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto (ancora per una manciata di puntate) da Amadeus, prossimo volto di Discovery sul Nove. liberoquotidiano

Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. De Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre» - Lucio Presta: «amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. De Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre» - «Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno ... leggo

Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - Lucio Presta: «amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - «Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno ... ilmessaggero

Lucio Presta senza filtri su De Martino e Amadeus, stilettate ai “big” e carezza a Barbara D’Urso: “Torna presto in tv” - Lucio Presta senza filtri su De Martino e amadeus, stilettate ai “big” e carezza a Barbara D’Urso: “Torna presto in tv” - Il manager delle star non perdona l’ex conduttore del Festival e svela anche un retroscena sul ritorno in tv di Barbara D’Urso. Scopri di più. libero