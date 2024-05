Alunni musulmani esentati dallo studio della Divina Commedia Inviati gli ispettori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Non fosse drammatico, sarebbe persino grottesco. La plateale dimostrazione che il delirante assunto del politicamente corretto sta penetrando nella nostra società. E rischia di distruggere secoli di cultura. Due studentiscuola media Fellisent di Treviso sono statidi Dante. Una notizia che, già letta fin qui, dovrebbe far riflettere, vista la centralità del Sommo Poeta nella storia, nella letteratura e nell'evoluzionelingua del nostro Paese. In realtà, sono i motivi che hanno portato a questa scelta che lasciano autentico sgomento. Il viaggio dell'Alighieri nell'oltretomba darebbe una connotazione a sfondo religioso dell'opera. E quindi sarebbe in contrasto con la fede dei due ragazzi. Ma, come erano soliti ricordare i latini, «in cauda venenum» (nella coda c'è il veleno). Perché l'intera vicenda nasce"scrupolo" dell'insegnante di italiano, che ha scritto alle famiglie, per chiedere il consenso a trattare con loro l'opera.