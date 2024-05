Alunna di 11 anni molestata da un 72enne all’uscita di scuola | l’uomo è stato arrestato

Una alunna di 13 anni sarebbe stata abusata sessualmente da tre compagni di classe durante una gita scolastica. Adesso a rischiare non solo gli studenti accusati di violenza ma anche gli insegnanti accompagnatori. L'articolo Alunna di 13 anni violentata durante una gita scolastica, indagati 3 compagni di classe. orizzontescuola

Cosa prevede il nuovo decreto del ministro Valditara per gli alunni con disabilità - Cosa prevede il nuovo decreto del ministro Valditara per gli alunni con disabilità - Percorsi di specializzazione per i docenti precari di sostegno e continuità didattica agli alunni con disabilità: ecco cosa prevede il nuovo decreto ... fanpage

Alunno “troppo vivace” viene allontanato dall’asilo. Parte la diffida - Alunno “troppo vivace” viene allontanato dall’asilo. Parte la diffida - Un alunno di 4 anni di Olbia è stato allontanato dal 2 maggio dall'asilo paritario in cui è iscritto. Il motivo Troppo vivace, bisognoso di molta attenzione e fonte di distrazione per gli altri bambi ... orizzontescuola

Un tuffo nei ricordi, compiono 70 anni e si ritrovano gli ex alunni della scuola media numero 3 di Cesena - Un tuffo nei ricordi, compiono 70 anni e si ritrovano gli ex alunni della scuola media numero 3 di Cesena - Sta diventando una simpatica tradizione, un tuffo nei ricordi andando a organizzare "rimpatriate" tra vecchi compagni di classe ... cesenatoday