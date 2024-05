Altra ferita per il territorio Maxi inceneritore - coro di no

(Di sabato 25 maggio 2024) La prospettiva dell’ampliamento dell’Ecowatt di Castiraga Vidardo fa alzare le barricate a politici e cittadini. Giovedì sera in Municipio a Castiraga Vidardo una quarantina di persone (metà in presenza e altrettante on line) hanno costituito il primo nucleo di coordinamento dei cittadini, dei comitati e delle associazioni contro il mega, il terzo per capacità in Lombardia. Erano presenti i rappresentanti del Comitato Ambiente Vidardo, Legambiente circolo LodiVerde, la sezione WWF Lodi-Pavia, cittadini ed esponenti di associazioni dai comuni del santangiolino, da Lodi, Livraga e molti altri. Per gli sindaci delerano presenti Emma Perfetti di Castiraga Vidardo e Stefania Marcolin di Salerano sul Lambro. Ieri inoltre un chiaro “no” è stato ribadito con un documento da Mauro Salvalaglio, segretario provinciale Forza Italia, Francesco Filipazzi, segretario provinciale Fratelli d’Italia, Luca Degano, coordinatore M5S, Claudio Bariselli, segretario provinciale Lega, Alessandro Pezzini, presidente provinciale Italia Viva Nicoletta Serra, coordinatrice provinciale di Azione e Andrea Ferrari, segretario provinciale Partito Democratico.

