Alpi - in Lombardia 4 bandiere verdi e una nera di Legambiente | ecco dove

(Di sabato 25 maggio 2024) Ben 4, ma anche una. Sono i vessilli assegnati oggi in Valchiave nna, in provincia di Sondrio, allada, nell’ambito dell’iniziativa Carovana delleche dal 2002 segnala esempi virtuosi e punta il dito contro le iniziative ambientali ritenute più negative lungo tutto l’arcono. Il trend nazionale vede crescere lecon + 15,7% rispetto al 2023, quando erano state ‘solo’ 19. Laè seconda, ma a pari merito con Valle d’Aosta e Veneto, anche loro con 4. Primo indiscusso, da ben sei anni e con 5 vessilli, il Piemonte. Seguono Friuli Venezia Giulia con tree poi con una sola Trentino, Alto Adige e Liguria., 42024 1 – In, e più precisamente in Valchiavenna, sono sei le realtà premiate per il recupero dell’agricoltura montana e la valorizzazione delle varietà agronomiche locali: Comunità Montana della Valchiavenna, Asfo di Piuro, Consorzio Forestale di Prata, Associazione Amici della Val Codera, Associazione Patate di Starleggia e Amici della Patate di Starleggia, Asfo di Fraciscio.