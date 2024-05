All’Ottocentesca del Castello la biblioteca sarà per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) "una struttura inclusiva, un vero polo culturale". Così il sindaco, Andrea Ceffa, illustra l’intervento nella Ottocentesca deldi Vigevano dove, negli spazi un tempo occupati dalla Braidense, cila nuova. Il progetto esecutivopronto entro fine luglio. Sono previsti, su due livelli, gli spazi per laper gli adulti, quella dei ragazzi e uno spazio inclusivo per la sperimentazione della lettura multisensoriale. "Ci saranno servizi molto più avanzati rispetto a quelli di una semplice– prosegue il primo cittadino ducale – con particolare attenzione alle esigenze delle persone con abilità cognitive diversificate. In questo modo apriremo ancora di più ilalla città e in particolare ai ragazzi". Proprio in questa ottica si sta pensando a quale futuro riservare a palazzo Crespi, attuale sede dellaMastronardi, chetrasferita: l’orientamento attuale è di farlo diventare il “palazzo delle associazioni“ e anche una sorta di spazi di rappresentanza per iniziative ed eventi del Comune.