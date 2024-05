Allenatore piazza telecamera nascosta nello spogliatoio delle sue giocatrici | squalificato per 6 anni

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Tribunale della Federazione Italiana Pallavolo ha sospeso per 6unaccusato di averto unasue(maggiorenni). I fatti risalgono allo scorso febbraio e riguardano una squadra di Pistoia. Il Tribunale ritiene che lafosse stata installata “allo scopo di riprendere le atlete sorprendendole nella loro intimità”. L’, da parte sua, ha fornito spiegazioni discordanti: dapprima ha sostenuto che l’apparecchio gli era stato rubato, poi ha detto era stato lasciatoper la ricarica. L’uomo si è infine detto pentito. Le pallavoliste hanno scoperto lanella confezione di dolcetti vicino al termosifone: era avvolta da carta igienica e stava filmando. Sono così state allertate le forze dell’ordine. Gli accertamenti successivi hanno portato all’identificazione del proprietario, che è stato individuato appunto nell’della squadra.

