Allenatore Milan - Fonseca ultimi dettagli | contratto e tempistiche I tifosi…

CDS - Napoli, ADL attende una risposta da Gasperini, pronto l'assalto ad Antonio Conte - CDS - Napoli, ADL attende una risposta da Gasperini, pronto l'assalto ad Antonio Conte - Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile nuovo allenatore del Napoli: "E così ieri, a due giorni dalla conquista dell’Europa League e dall’ammissione di una tentazione, Gasp s’è seduto in ... napolimagazine

Caccia al mister, ribaltone in Serie A: Thiago alla Juve, Italiano a Bologna. Gasperini può restare, Pioli verso il Napoli. La situazione - Caccia al mister, ribaltone in Serie A: Thiago alla Juve, Italiano a Bologna. Gasperini può restare, Pioli verso il Napoli. La situazione - La filosofia di Spalletti, se vinci scappa che non puoi fare di meglio, deve aver convinto molti allenatori che è la migliore in assoluto. Luciano lasciò il Napoli dopo lo ... ilmessaggero

Gazzetta: "Milan, avanti Fonseca. Gasp verso il sì all'Atalanta" - Gazzetta: "milan, avanti Fonseca. Gasp verso il sì all'Atalanta" - "Avanti Fonseca": scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina del milan ... tuttonapoli