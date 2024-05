All' archeologo Hawass il premio spagnolo per ' Uomo dell' anno

(Di sabato 25 maggio 2024) L'Unione Spagnola degli Scrittori e dei Giornalisti ha assegnato a Zahi, il più noto e prestigiosoegiziano, ildi2024. La consegna del riconoscimento è avvenuta oggi al Cairo, dove è giunta per l'occasione una delegazione spagnola guidata dal presidente'Unione Mariano Palacin, di cui facevano parte 45 tra giornalisti e scrittori spagnoli. "Incontrareera un sogno e oggi è diventato realtà - ha detto Palacin -. Lui è davvero il faraone che ha insegnato l'egittologia a livello internazionale, e noi aspettiamo con ansia da lui la novità del secolo: l'attesa scopertaa tomba di Nefertiti". Zahiha risposto illustrando le più importanti scoperte passate e le ricerche in corso. "La scopertaa perduta città d'oro nella città di Luxor si è classificata al primo posto al mondo tra le prime dieci scoperte archeologiche del 2021 secondo la rivista Archaeology Magazine, che valorizza il lavoroe missioni archeologiche in quella città fondata dal re egiziano Amenhotep III e fiorita durante il regno del giovane Tutankhamon.

