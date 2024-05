All-In | il podcast anti-woke della Silicon Valley più amato d’America

(Di sabato 25 maggio 2024) Elon Musk, il boss dell’intelligenza artificiale Sam Altman, il voltoalt-right istituzionalizzata Tucker Carlson, il candidato indipendente no vax Bobby Kennedy Jr., l’imprenditore ed ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy, sono solo alcuni degli ospiti di uno deipiù ascoltati: All-In. Sicuramente ilpiù hot. Quattro “migliori amici”, un miliardario e tre quasi-miliardari, hanno creato un luogo dove parlare di imprenditoria – soprattutto tecnologica – di politica, di società, di poker (da lì il nome, All in), si va dalle crypto a Gaza, dall’IA alle leggi su TikTok, dalla crisi di Ftx alla carne sintetica. I quattro sono: Jason Calacanis, che ha saputo capitalizzare dai blog creando Weblogs e vendendolo ad AOL, il membro“Paypal Mafia” David Sacks, l’ex Facebook e ora ceo di Social Capital Chamath Palihapitiya, e poi David Friedberg, ex Google.

Luca Boccoli (Avs): “Mi batto per un’Europa federalista, che realizzi il sogno di Altiero Spinelli” - Luca Boccoli (Avs): “Mi batto per un’Europa federalista, che realizzi il sogno di Altiero Spinelli” - Luca Boccoli, 26 anni, candidato nelle liste di Avs nella circoscrizione Centro, è tra i più giovani in corsa per il Parlamento europeo: "La mia ... fanpage

Il candidato a processo: "Mi ritiro dalla corsa" - Il candidato a processo: "Mi ritiro dalla corsa" - Rinunce nella lista Movimento Centro per le elezioni amministrative a Firenze: Giorgio Diddi si ritira a causa di procedimento penale pendente, seguito da altri candidati per vecchi guai con la giusti ... lanazione

Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Iniziativa e fantasia non mancano ai candidati che si stanno facendo in quattro in questa campagna elettorale Come gli altri anni, più degli altri anni. I candidati alle elezioni si stanno facendo dav ... adnkronos