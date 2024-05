Alex Sandro saluta con un gol | la Juventus batte il Monza e chiude 3ª in attesa dell’Atalanta | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Sicon una vittoria la Serie A 2023-2024 della. Un risultato tutt’altro che scontato, vista l’annata altalenante dei bianconeri, con una prima metà di stagione da Scudetto e una seconda a ritmo da zona salvezza. Da 7 giornate gli ormai ex ragazzi di Massimiliano Allegri erano a digiuno di vittorie: successo arrivato nella serata odierna contro ilper 2-0. Chiesa apre le marcature,mette in ghiaccio la gara già nel primo tempo. Il brasiliano, dopo 9 stagioni passate in maglia bianconera, lascerà ladopo questa partita, un bel modo perre i tifosi.terza a quota 71 inche, vincendo le due partite rimaste, scavalcherebbe i bianconeri. Sida imbattuto il finale di stagione di Paolo Montero che dopo il 3-3 contro il Bologna ottiene anche la prima vittoria da allenatore-traghettatore della: chissà che quanto di buono fatto vedere in queste due partite possa spingere qualche squadra a offrirgli una panchina per la prossima stagione.