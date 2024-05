Alessia Marcuzzi | Simpatica O Antipatica? Il Sondaggio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 25 maggio 2024): sui social ci sono stati molti commenti sulla conduttrice, soprattutto dopo la serata dei David di Donatello, ed anche dei sondaggi. Ecco il parere del pubblico sulla conduttrice!è stata protagonista insieme a Carlo Conti dei David di Donatello 2024. La conduttrice è quindi tornata in televisione con un programma molto importante per celebrare una cerimonia che riscuote sempre un grande successo. Sui social in molti hanno commentato la sua performance ed anche la sua bravura.: la conduttrice riesce a convincere il pubblico social!è stata co-conduttrice ai David di Donatello 2024 insieme a Carlo Conti. I due hanno presentato i premi per attori, film ed altro. Ovviamente, sui social si sono scatenato molti commenti sulle performance dei due conduttori. In particolare, analizzando i commenti social e i sondaggi che si sono diffusi nelle ultime ore, sembra proprio che laabbia convinto la maggioranza del pubblico e che sia stata consideratasia in questa occasione sia in generale.