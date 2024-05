Alcolismo - la battaglia si vince solo insieme

(Di sabato 25 maggio 2024) "La piaga c’è, e si insinua, subdola, nelle esistenze di tanti. Ma il mutuo aiuto può fare molto, e molto può fare la condivisione di esperienze, che tuttavia non tutti sono disposti a raccontare e condividere con chi, sulle prime, è un estraneo. Perché prendere coscienza del problema non è meno difficile che superarlo". Ma la via di uscita c’è, anche grazie a realtà che affrontano il problema dell’aiutando, ed aiutandosi. Una serata di sensibilizzazione, molto riuscita visto l’afflusso di pubblico, è andata in scena qualche giorno fa presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli, promossa dai Gruppi Familiari Al-Anon e dagli Alcolisti Anonimi, due associazioni che lottano contro il bere compulsivo, contro i danni che tale patologia causa a chi ne è vittima ma anche a chi alla vittima di questa patologia è vicina, in quanto familiare, parente, amico o magari conoscente. Le due associazioni lavorano in autonoma sinergia presso le loro sedi, collocate sullo stesso pianerottolo dello stabile di piazza Risorgimento 52, attiguo alla palestra dello stadio ‘Ricci’: si incontrano, condividono esperienze, si aiutano, superano difficoltà inimmaginabili perché, racconta la referente cittadina della sezione dei ‘Gruppi Familiari Al-Anon’, "parliamo di passaggi difficili, tanto per noi familiari quanto per chi cade nel vortice: varcare le soglie delle nostre sedi non è semplice, ma garantisce quell’aiuto che altrove non si trova".

