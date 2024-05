Al via il Roland Garros più aperto degli ultimi 20 anni | tutto ruota intorno alla condizione di Sinner - Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner inizia a pensare al Roland Garros dopo aver avuto il via libera per la sua partecipazione al secondo Slam stagionale. "Ho deciso di esserci perché è un torneo molto importante è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente", ha spiegato il numero 2 al mondo in conferenza stampa però precisando: "La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie".

