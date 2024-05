Al via 4 concorsi in Regione | 41 nuovi posti - informazioni e scadenza domande

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono previsti 4inper 41, tutte lee la data didelle. LaEmilia-Romagna ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per quattropubblici, segnando così l’inizio della quarta stagione di bandi dal 2020 al 2024. L’obiettivo è quello di arricchire il panorama professionale della pubblica amministrazione con nuove competenze e rendere i servizi più efficienti. Al via 4nellaEmilia Romagna – notizie.comQuesta nuova ondata di selezioni è rivolta sia a laureati che a diplomati e mira a coprire un totale di 41vacanti. Questirappresentano una parte del più ampio schema di assunzioni previsto dalla, che prevede la selezione di candidati per diversi profili professionali da inserire con contratti a tempo indeterminato. Tra le figure ricercate ci sono quelle destinate a completare il piano di rafforzamento delle strutture regionali, in particolare quelle impegnate nella ricostruzione post alluvione.

Tempo di lettura: 2 minuti“Da anni mi batto per lo scorrimento delle graduatorie nella nostra regione e proprio oggi ho presentato una proposta di legge per prorogare di dodici mesi tutte le graduatorie già approvate dalla Regione Campania e dalle Asl – dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto “È un’operazione virtuosa, che consentirà di abbattere i costi di ulteriori procedure concorsuali e di immettere con rapidità forze nuove nella pubblica amministrazione regionale, viste anche le tempistiche stringenti per l’attuazione del Pnrr – spiega Ciarambino – In una regione come la Campania dove il lavoro è una priorità e i numeri della disoccupazione giovanile sono drammatici, è sacrosanto dare l’opportunità di un lavoro a chi ha superato un concorso attingendo da queste graduatorie, alcune delle quali prossime alla scadenza, anche per consentire ai nostri giovani qualificati di restare qui e non essere costretti a emigrare. anteprima24

Continuano le denunce da parte dei docenti sardi costretti ad andare fuori dall'isola per sostenere le prove dei concorsi. Stavolta a parlare è la docente in scienze motorie, Silvia Pireddu, che a L'Unione sarda racconta il suo calvario per ottenere la cattedra. orizzontescuola

Rigenerazione del Bassanello a Padova. Una sfida per 147 architetti under 33 - Rigenerazione del Bassanello a Padova. Una sfida per 147 architetti under 33 - Presentati 45 progetti per il concorso lanciato da Confcooperative Habitat. L’assessore Ragona: «Occasione preziosa per reinventare una porta della città» ... mattinopadova.gelocal

Centro per l’impiego,. In tremila per 32 posti. Corso della Cisl Fp - Centro per l’impiego,. In tremila per 32 posti. Corso della Cisl Fp - Concorso pubblico per esami per la copertura di 32 posti nel profilo "Assistente amministrativo per le politiche attive del ... ilrestodelcarlino

Cartoons on the Bay, oltre 300 opere in concorso a Pescara - Cartoons on the Bay, oltre 300 opere in concorso a Pescara - Il Festival internazionale dell'animazione, della transmedialità e delle meta arti promosso da Rai e organizzato da Rai Com e in programma dal 29 maggio al 2 giugno ... agi