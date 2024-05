Al servizio degli altri Consorzio Brianza | la rete della solidarietà compie vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) "Siamo partiti nel 2004 in un gruppo di 9 amici, in una sede da 2 metri per 3, alla Fraternità Capitanio, in via Torneamento a Monza, per creare collaborazioni fra cooperative, enti no profit, imprese ed enti locali; per gestire attività e creare servizi. Dopo 20 anni siamo arrivati alla Villa Reale". Scherza così Roberto D’Alessio, componenteprima ora delComunitàimprese sociali (presidente fino al 2017) che ieri, proprio nel Salone d’onoreReggia ha festeggiato i 20 anni. D’Alessio nel 2004 faceva parte delnazionale Cgm che ha offerto 8000 euro per dare vita alla sua declinazione brianzola. Glisoci fondatori sono personaggi ben conosciuti nel mondo del terzo settore: Roberto Mauri, presidente de La Meridiana di Monza, con Paolo Villa (La Meridiana 2), Maurizio Corti, fondatorecooperativa Meta, Lucio Fossati (Spazio Giovani), suor Caterina Bonalda (Fraternità Capitanio), Claudio Illarietti (cooperativa Ex.