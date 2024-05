Al circuito Miravalle di Montevarchi - la terza prova del campionato italiano Prestige

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – Si disputa domenica 26 maggio, , classi MX1 e MX2, abbinata alla prima uscita stagionale della Rookies Cup, riservata ai piloti under 17 in sella a moto da 125 cc, organizzate dal Moto Club Brilli Peri e da FX Action. La presenza di grandi protagonisti della scena mondiale, come l’ex-nove volte campione iridato Tony Cairoli, ora collaudatore dello squadrone Ducati, o Alessandro Lupino, che nel team di Borgo Panigale è pilota, o, infine, di Andrea Bonacorsi, 21 anni, pilota ufficiale Yamaha nella MX GP, rende quello diun grandissimo evento, che catalizza l’attenzione di tutto l’ambiente e richiama migliaia di appassionati. Ma la manifestazione, che dalle 10.00 di stamattina (domenica) vedrà svolgersi in sequenza tutte le manche, rivela anche un forte legame col territorio, incarnato da personaggi che rappresentano da una parte il massimo dell’esperienza (Corrado Maddii), dall’altra i primi passi nel mondo del motocross, con i giovani piloti Gabriele Napolitano, di Cavriglia, 16 anni a luglio, e Elia Fantoni, di Terranuova Bracciolini, 14 anni, entrambi iscritti al Moto Club Brilli Peri.