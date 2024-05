Aixam, il futuro è elettrico: primo contatto con le nuove minicar a zero emissioni della Casa francese - aixam, il futuro è elettrico: primo contatto con le nuove minicar a zero emissioni della Casa francese - La forza dell’azienda d’Oltralpe si concentra in una gamma ampia e variegata attenta all’ambiente e capace di soddisfare le esigenze più disparate ... ilgiornale

Aixam-Mega, e-Minauto Access per confermare primato in Italia e in Europa - aixam-Mega, e-Minauto Access per confermare primato in Italia e in Europa - Dopo aver introdotto le minicar negli anni '80, l'obiettivo ora è penetrare un settore sempre più rilevante come quello dei quadricicli. timemagazine

Aixam Mega lancia la nuova e-Minauto Access: la minicar elettrica che conferma il primato - aixam Mega lancia la nuova e-Minauto Access: la minicar elettrica che conferma il primato - Design accattivante, sicurezza, accessibilità economica e tecnologia avanzata: aixam-Mega, con e-Miniauto Access, punta a consolidare la leadership nel mercato delle minicar in Italia e in Europa La c ... msn