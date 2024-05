Aiuti per genitori e anziani - le priorità del candidato Torretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Realizzare la piazza, creare un centro diurno e uno d’ascolto e un taxi sociale pere persone sole. Verte molto sul sociale il programma di "La Montecosaro che vogliamo", lista civica che candida sindaco Mikol. Martedì sera, gli esponentihanno incontrato i cittadini tra le villette della zona Manas, con un buon riscontro di pubblico. Si guarda ai giovani, "attrezzando gli spazi per l’incontro"; alle famiglie, "con un centro diurno per i più fragili e azioni di sostegno allaalità" e agli, "con politiche per l’invecchiamento attivo, centri ricreativi, un centro di ascolto e un taxi sociale". Quanto allo sviluppo economico, un "albergo diffuso e forme di accoglienza accattivanti", mentre per il territorio il programma si concentra sull’ampliamento della scuola Ricci, la riqualificazione dell’ex fabbrica dei tedeschi, la piazza allo Scalo e il completamento della viabilità in via Della Maggiola.