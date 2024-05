Airola - la Lega ha provveduto ad effettuare numerose nomine sul territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Segretario Provinciale dellaSalvini-Premier, Avv. Luigi Bocchino, di intesa con l’no Avv. On. Vittorio Fucci, Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania per la, ha nominato come Presidente cittadino l’ Avv. Marilena Diodato, come Segretario cittadino la Sig.ra Anna Moniello, come componenti del coordinamento dellaad: Walter Cirulli, Nicola Fucci, Ciambriello Donato, Ciambriello Sabatino, Giovanni Renatino La Montagna, Giuseppe Vittorio Fucci, Noemi D’ Agostino, Raffaele Arganese, Ciambriello Sabatino junior, Enzo De Silvo, Sabatino Vigliotti, Francesco Crisci, Claudio Laudanna, Mario De Sisto, Umberto Falco, Enzo D’Iglio. Ha nominato, poi, Umberto Falco come Segretario del Movimento Giovanile. Ha stabilito inoltre i Responsabili dei Dipartimenti: 1) Nicola Fucci, Responsabile del Voto e della Campagna Elettorale 2) Noemi D’ Agostino, Responsabile delle Attività Produttive e del Commercio 3) Giovanni Renatino La Montagna, Responsabile dell’ Imprese e dell’ Artigianato 4) Antonio Piscitelli, Responsabile delle Politiche Economiche 5) Dott.