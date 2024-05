Airbag difettosi - migliaia di casi Il richiamo di Citroen

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Lucca, 25 maggio 2024 – Il caso riguardadi famiglie – e altrettante auto. Tutto è partito dall’allarme lanciato dalla casa madre francese delle vetture,, che ha richiamato in tutta Europa le C3 e Ds3, messe in commercio dal 2009 al 2019. Le sostanze chimiche contenute neglili renderebberoal punto che in caso di incidente potrebbero provocare gravi lesioni o addirittura la morte. “I consumatori interessati denunciano l’incertezza sui tempi di riparazione, stante la mancanza dei ricambi necessari – fanno sapere i referenti Adiconsum Sheila Dal Poggetto e Ugo Vannacci – con conseguente “dilemma” sull’opportunità di utilizzo dei veicoli, vista la loro potenziale pericolosità in caso di sinistri, o l’accollo dei costi derivanti dal fermo tecnico, in considerazione della necessità per molti di ricorrere a veicoli sostitutivi presi a noleggio a proprie spese, in mancanza di concessione da parte delle case automobilistiche coinvolte“.