Agguato al bus della Recanatese - c?è il primo denunciato | un ultrà pesarese di 32 anni già colpito da Daspo

Momenti di tensione alla fine della partita. I tifosi ospiti inveiscono contro quelli locali e a un certo punto dal loro settore vola un pezzo di seggiolino che colpisce un carabiniere in servizio che era sceso dalla tribuna coperta per dare man forte alla Polizia alle prese con alcuni sostenitori ospiti che tentavano di scavalcare la parete di vetro che divide la Laterale dalla tribuna coperta. sport.quotidiano

PESARO Scatta una denuncia per uno degli assaltatori dei bus della Recanatese. E? un ultra di 32 anni già colpito da Daspo, ma l?indagine non finisce qua e prosegue con.

