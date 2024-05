Milano – Violento tentativo di rapina nella notte tra venerdì e sabato lungo il Naviglio Pavese. Un gruppo di nordafricani ha circondato due turisti stranieri con bastoni e bottiglie di vetro per rapinare un orologio a uno dei due: solo una delle vittime è stata medicata sul posto dai sanitari di Areu, ma non ha avuto bisogno di un passaggio in pronto soccorso. ilgiorno

Turisti accerchiati dal branco sul Naviglio Pavese: arrivano i carabinieri, 2 arrestati - turisti accerchiati dal branco sul naviglio Pavese: arrivano i carabinieri, 2 arrestati - I malviventi puntavano all’orologio di una delle vittime ma i passanti hanno chiamato il 112 e il gruppo, armato di bastoni e bottiglie di vetro, ha dovuto desistere ... ilgiorno

Milano, turisti aggrediti sul Naviglio Pavese con bastoni e bottiglie di vetro per rubare loro l'orologio: fermati due rapinatori - Milano, turisti aggrediti sul naviglio Pavese con bastoni e bottiglie di vetro per rubare loro l'orologio: fermati due rapinatori - Il tentativo di rapina sabato prima dell'alba, in via Ascanio Sforza: si cercano gli altri aggressori, fuggiti all'arrivo della polizia ... milano.corriere

Aggrediscono due turisti sul Naviglio con bastoni e bottiglie per rubare un orologio: fermati due ragazzi - Aggrediscono due turisti sul naviglio con bastoni e bottiglie per rubare un orologio: fermati due ragazzi - Due turisti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi armati di bastoni e bottiglie di vetro alle prime ore di oggi, sabato 25 maggio, in via Ascanio Sforza a Milano. Lo scopo dell'assolto avvenuto ... fanpage