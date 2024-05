Affari Tuoi - Stefano De Martino firma un pluriennale | le cifre che guadagnerà e la voce su Sanremo

(Di sabato 25 maggio 2024) Da quando Amadeus ha deciso di lasciare la Rai per trasferirsi sul Nove, i vertici di Viale Mazzini si sono ritrovati a cercare il suo sostituto. L’obiettivo dei piani alti era quello di trovare un volto che potesse rappresentare l’azienda nei migliori programmi del palinsesto e la scelta è ricaduta suDe. Il giovane conduttore è molto stimato nell’ambiente e adesso si prepara a fare il grande salto di qualità con la conduzione die altri format tra Rai 1 e Rai 2.: il dopo Amadeus si chiamaDeEra nell’aria da un po’ di settimane e ora è arrivata finalmente l’ufficialità. Con un lungo comunicato la Rai ha fatto sapere cheDeprendere le redini di Amadeus e condurrà la prossima edizione di. Lo farà per diversi anni a quanto pare, visto che si parla di un contratto di quattro anni. Non solo il gioco dei pacchi spetterà al conduttore campano, ma anche una serie di prime time che si seguiranno nel corso delle stagioni.

