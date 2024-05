Affari Tuoi - lui sta per piangere e Amadeus | cos' è successo in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Una puntata sfortunatissima quella di cui sono stati protagonisti Alessio e Marika da Mazara Del Vallo, Sicilia, col pacco numero 18 ad, il programma condotto dasu Rai 1. Dopo aver eliminato tutti i pacchi dal valore più alto, quelli rossi, i due hanno deciso di tentare la fortuna con il gioco della cosiddetta regione fortunata. La coppia ha tentato il tutto per tutto con il Trentino Alto Adige, nella speranza di riuscire a vincere 50mila euro. "Speriamo di festeggiare una puntata sfortunatissima", ha commentato il padrone di casa. Che poi, per prolungare un po' la puntata, che altrimenti sarebbe finita in anticipo, è andato a chiedere al pubblico quale fosse per loro la regione fortunata. Purtroppo, alla fine, i due concorrenti al centro dellosono andati via dalla trasmissione a mani vuote. La regione fortunata, infatti, era un'altra, il Piemonte. Tanti i commenti alla puntata comparsi oggi sui social.