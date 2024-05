Affari tuoi - la storia di Alessio e Marika | “Aspettavo che il Palermo facesse gol per baciarl - ma non segnava mai”

Affari Tuoi: Alessio e Marika dalla Sicilia non potevano essere più sfortunati - affari tuoi: Alessio e Marika dalla Sicilia non potevano essere più sfortunati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Affari tuoi, Alessio dalla Sicilia e quei cambi maledetti: il Dottore ci ha provato! - affari tuoi, Alessio dalla Sicilia e quei cambi maledetti: il Dottore ci ha provato! - Alessio e Marika dalla Sicilia ad affari tuoi cominciano molto bene La puntata di stasera, sabato 25 maggio, di affari tuoi ha visto protagonisti Alessio ... televisionando

Lucio Presta su Stefano De Martino: «Chi tradisce una volta tradisce sempre». E su Amadeus e D’Urso… - Lucio Presta su Stefano De Martino: «Chi tradisce una volta tradisce sempre». E su Amadeus e D’Urso… - Amadeus e Stefano De Martino sono i due personaggi televisivi del momento. Il primo perché ha lasciato la Rai per passare al Nove, il secondo perché sarà colui che prenderà le sue redini ad affari Tuo ... davidemaggio