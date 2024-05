Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di sabato 25 maggio 2024) Una famiglia di virus a DNA (di cui se ne conoscono un centinaio di tipi) che ha un’elevata aggressività e causa significative malattie respiratorie neipiccoli; parliamo dell’. Ci occupiamo dell’neie dei rischi (non sempre lievi) associati al contrarre questa infezione. Cos’è l’? Con il terminesi fa riferimento a un insieme di virus a DNA particolarmente diffuso in tutto il mondo la metà deievidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è in grado di causare un’infezione nell’uomo. A essere particolarmente esposti(anche se l’infezione può manifestarsi a qualsiasi età), specialmente quelli più piccoli e i neonati. Il Biomedical Journal, infatti, riportala maggior parte deientro i 10 anni abbia sviluppato almeno un episodio di infezione da. La trasmissionepuò avvenire o mediante le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie, il contatto ravvicinato di oggetti contaminati (anche biancheria e asciugamani) o, anche se più raramente, tramite l’acqua o alimenti contaminati dai fluidi corporei delle persone infette.