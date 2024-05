Addio a Morgan Spurlock - il Documentarista che Sfidò McDonald' s con Super Size Me

(Di sabato 25 maggio 2024) Milano - Hollywood piange la scomparsa di, il celebrediMe, morto di cancro a 53 anni. La notizia è stata resa nota dal fratello e stretto collaboratore Craig. Vent'anni fa,si era lanciato in una coraggiosa battaglia contro i fast food americani, mettendo a rischio la sua salute per evidenziare i pericoli di una dieta basata su prodotti di's. Nel 2004, il suo documentarioMe aveva scosso l'opinione pubblica mostrando gli effetti devastanti di un mese di alimentazione esclusiva con panini Big Mac nel formato, che includevano anche quasi due litri di Coca Cola al giorno. L'esperimento lo portò a guadagnare circa dodici chili, soffrire di depressione e problemi al fegato, riducendo inoltre l'attività fisica per rispecchiare lo stile di vita dell'americano medio.Me ebbe un impatto significativo sul dibattito pubblico riguardante i fast food e continua a essere utilizzato come strumento..

