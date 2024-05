Addio a 34 anni - il mondo dello sport è distrutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024)a 34: ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione in campo. Ilda questa scelta, soprattutto gli appassionati di rugby Non è mai una scelta facile, per nessun atleta, direallo. A quello che ti ha accompagnato per tutta la vita, che ti ha fatto crescere, ti ha fatto guadagnare, e ti ha permesso di essere quello che sei. Ma quel momento arriva per tutti, poco da fare. Chi prima, chi dopo, ad un certo punto è costretto a dire stop, ad ascoltare il proprio fisico, ad ascoltare le sensazioni che arrivano dal proprio corpo. Ha dettoal Rugby (Lapresse) – Ilveggente.itSimon Zebo lascerà il rugby giocato alla fine di questa stagione. Questo l’annuncio del giocatore. Va via, quindi, un pezzo importante dell’intero United Rugby Championship: “Un personaggio eclettico e per certi versi fuori dal coro, ma soprattutto un giocatore dalla classe infinita e immarcescibile, che ha ritrovato nelle ultime stagioni con la storica casacca del Munster una brillantezza che gli regala un tramonto dorato verso il quale incamminarsi” si legge sul sito onrugby.