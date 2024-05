Ada Boni e l’economia domestica Preziosa

(Di sabato 25 maggio 2024) Amante dei fornelli fin da giovane, l’antesignana delle moderne food blogger fonda a inizio Novecento la rivista che diventa subito un riferimento per le famiglie borghesi. Contiene ricette e consigli per governare la casa. Ed è un’occasione di scambio tra le signore. .

Le Signore delle ricette: le tre donne che hanno insegnato agli italiani come si cucina - Quando, una dopo l'altra, tre donne d'ingegno capirono che era il ... Ada Boni (il cognome da nubile era Giaquinto), classe 1881, ... Ricette, galateo, consigli di economia domestica, suggerimenti sull'...

