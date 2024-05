Ad un passo dalla finale Cremonese - ultimo sforzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Il botta a risposta a distanza trae Catanzaro ha infiammato la vigilia del ritorno della semidei playoff allo stadio Zini. Da una parte Giovanni Stroppa rassicura i suoi "Conosciamo il nostro valore, dobbiamo tenere la testa sul secondo tempo" dall’altra, Vincenzo Vivarini, aggiunge una buona dose di pepe sul match "Sappiamo come dire la nostra anche a Cremona". Manca poco al verdetto che metterà nero su bianco ladegli spareggi e il club di Arvedi, stasera alle 20.30, partendo dal risultato di 2-2, può contare su un fattore non indifferente: la possibilità di giocarsela in casa con due risultati su tre a disposizione grazie alla migliore posizione raggiunta in classifica. "Dopo aver fatto il 2-0 il pubblico calabrese ha applaudito il Catanzaro come se avesse riconosciuto la superiorità della. Poi al primo episodio si è riacceso diventando trascinante.