Acutis e il miracolo fiorentino Salvò una ragazza senza speranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ilche gli ha aperto la strada verso la santità, raggiunta a tutta velocità, proporzionale solo alla giovanissima età del diretto interessato. Stiamo parlando di Carlo, lo studente lombardo morto quindicenne a causa di una leucemia fulminante, diventato un modello di vita cristiana. Sarà un Concistoro a stabilirne la canonizzazione. Lo ha deciso giovedì Papa Francesco, come reso noto dalla Sala stampa vaticana, che ha ricevuto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, firmando i Decreti riguardanti appunto il giovane Carlo e il fondatore dei Missionari della Consolata, Giuseppe Allamano. Ma per capire perché Carlosarà Santo, bisogna fare un salto indietro di quasi vent’anni: nell’ottobre del 2006, giovanissimo, una malattia improvvisa lo porta via, ma non fa sparire, anzi ‘fortifica’ tutto quello che ha costruito nella sua pur breve vita.