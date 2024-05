Activision - massacro alla Robb Elementary School | le famiglie denunciano il publisher

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 25 maggio 2024) Ledegli studenti uccisi durante la sparatoria avvenuta nella scuola elementare di Ubalde, in Texas, hanno denunciato. I familiari delle vittime hanno accusato ildi Call of Duty di grooming, ovvero di aver manipolato il diciottenne che sparò e uccise 19 bambini e due insegnanti presso la. Secondo quanto riportato dal New York Times, sono due le denunce effettuate contro, registrate in Texas e in California. Entrambe però indicano che il killer abbia acquistato l’arma da fuoco il giorno del suo diciottesimo compleanno, dopo aver visto il Daniel Defense M4 V7 proprio in Call of Duty. Le cause legali sostengono che, sfruttando armi che esistono realmente,è, a tutti gli effetti, fra i rivenditori di armi più prolifici degli Stati Uniti Tuttavia, le accuse non sono soltanto rivolte contro. Le parti offese hanno attribuito delle responsabilità anche a Instagram e all’azienda produttrice dell’arma da fuoco utilizzata dal killer.