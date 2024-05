Acerbo | Italia e Unione Europea condannino i crimini del governo israeliano

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 25 maggio 2024) ROMA – “Ilha immediatamente dichiarato che non rispetterà l’ordine della Corte di Giustizia Internazionale dell’Aja di fermare il massacro a Rafah. Non sarà neanche osservata la richiesta di sbloccare il valico che permette l’ingresso di aiuti umanitari. Siamo di fronte a undi criminali come Netanyahu che se ne fregano dei diritti umani e del diritto internazionale. Purtroppo hanno ricevuto il sostegno degli USA e degli altri alleati come l’che hanno apertamente attaccato persino la Corte Penale Internazionale. Adesso attaccheranno anche la Corte di Giustizia dell’ONU?”. Così il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio(foto), candidato alle elezioni europee per la lista Pace Terra Dignità. “L’ordine basato sulle regole che invoca Biden è nella realtà semplicemente il diritto del più forte a massacrare i deboli con la certezza dell’impunità.