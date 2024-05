Ac Dc - la grande festa del rock infiamma la Rfc Arena di Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Una babele di accenti, dialetti e lingue. Un popolo di ogni età e provenienza uniti dalla passione per gli Ac/Dc. In oltre centomila alla Rcfdiper l’unica data italiana del tour europeo ‘Power Up’, un momento storico per la città e perfino un punto di svolta per la Rcf, che con questo concerto entra di diritto nel ghota dei palchi più grandi e importanti del continente. Ed eccoli. Dopo aver alloggiato al Morandi di Bologna e nei giorni scorsi passeggiato sotto i portici più famosi del mondo come ragazzi qualunque. AC/DC, Thomas Raggi dei Maneskin a: sarebbe fichissimo suonare qui. Video Angus Young vestito da scolaretto in velluto marrone con sua chitarra a tracolla: look suggerito già agli esordi dalla sorella. Sempre lei ebbe poi l’idea di battezzare il gruppo Ac/Dc - alternate current/direct current - per esprimere l’elettricità, la carica e il dinamismo dellaband.