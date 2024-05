(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - Occupavano le exin zona Navile aquattrodisoccupati e senza fissa dimora. I quattro, di origine marocchina di 22, 23, 26 e 52 anni, sono stati sorpresi all'interno di una proprietà privata, in una zona oggetto di degrado, bivacco e delinquenza, già segnalata dai cittadini ai carabinieri, che in passato avevano fatto altri blitz per liberare la struttura da persone non autorizzate. In questo caso, i quattro soggetti sono stati sorpresi all’interno della proprietà privata, dove si erano introdotti abusivamente. Identificati dai carabinieri, sono statiper invasione di terreni alla Procura della Repubblica di. .

Abusivi scoperti dentro le ex officine Casaralta di Bologna: denunciati - abusivi scoperti dentro le ex officine Casaralta di Bologna: denunciati - I quattro, di origine marocchina, sono stati sorpresi all’interno della proprietà privata, in una zona oggetto di degrado e bivacco, già segnalata dai cittadini ai carabinieri ... ilrestodelcarlino

Giugliano: Sequestrata un’area di 10.000metri adibita abusivamente a deposito e parcheggio, un 30enne denunciato - Giugliano: Sequestrata un’area di 10.000metri adibita abusivamente a deposito e parcheggio, un 30enne denunciato - Sempre sulla medesima area, erano state realizzate anche due strutture, di cui una adibita a ufficio e un’altra come officina meccanica ... ilgazzettinovesuviano

Occupazione abusiva alle ex officine Casaralta, denunciati in quattro - Occupazione abusiva alle ex officine Casaralta, denunciati in quattro - Si tratta delle ex officine Casaralta, in via Ferrarese, una zona in cui spesso sono stati segnalati episodi di degrado e bivacco, come scrivono i carabinieri in una nota. I militari, impegnati nei ... bolognatoday