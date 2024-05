A tu per tu con Gatto Panceri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci saranno i pezzi storici, accanto alle canzoni più recenti. E non mancheranno brani usciti dalla sua chitarra ma resi famosi da altri artisti come Giorgia, Mina, Bocelli. Il tutto in un’atmosfera acustica e intima, per creare la miglior sintonia con la gente della sua città. Oggi alle 21 il parco di Villa Zoja a Concorezzo, in via Libertà, farà da scenario per un concerto del cantautore, che proprio lì ha composto uno dei suoi brani più noti, “Un qualunque posto fuori o dentro di te“. L’evento, intitolato “ - Musica e parole dove tutto ebbe inizio“, avrà un po’ la forma del recital, con l’artista che alternerà canzoni e qualche racconto. "Sarà un concerto acustico, io con la chitarra e magari qualche pezzo con anche il mio chitarrista, una cosa molto semplice ma intensa – spiega–. Sarà più un recital che un concerto: ci sarà magari qualche aneddoto, sarà una cosa più intima.