(Di sabato 25 maggio 2024) Marta Paterlini è unache ormai 25 anni fa si è trasferita in, uno dei Paesi al mondo in cui ipiù felici. Ci ha raccontato l'infanzia spensierata delle sue bambine ae le agevolazioni che lo Stato concede alle famiglie, considerandole una risorsa e non un peso. .

“A Stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - “A stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - Marta Paterlini è una mamma italiana che ormai 25 anni fa si è trasferita in Svezia, uno dei Paesi al mondo in cui i bambini sono più felici ... fanpage

Il rogo a Rouen e gli spari a Stoccolma: con la guerra si scatena l’odio antisemita - Il rogo a Rouen e gli spari a stoccolma: con la guerra si scatena l’odio antisemita - Un uomo ha appiccato il fuoco in una Sinagoga nel Nord della Francia. A stoccolma colpi di arma da fuoco contro l’ambasciata di Israele. Nei campus universitari americani, da settimane, ci ... ilmessaggero

Francia e Svezia: si moltiplicano gli attacchi contro gli ebrei - Francia e Svezia: si moltiplicano gli attacchi contro gli ebrei - Questa mattina, il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato su X che la polizia ha ucciso un uomo armato che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga a Rouen. L'uomo, armato di ... panorama